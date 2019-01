Brexit, migliaia di viaggi in traghetto cancellati

Martedì 22 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Circa 10.000 viaggiatori che avevano prenotato con Brittany Ferries tra il 29 marzo e metà di maggio sono stati informati che le partenze erano state cancellate e che per il loro viaggio erano presenti soluzioni alternativeI passeggeri, come fa sapere, sono stati avvisati per email della cancellazione dela causa «delle iniziative del governo per permettere il trasporto di merci critiche (come i medicinali) attraverso la Manica».La società francese è una delle tre ditte incaricate dal Dipartimento per i trasporti (DfT) di fornire traghetti qualora il Regno Unito lasciasse l'Unione europea senza un accordo. La mossa è progettata per diminuire la pressione sugli attraversamenti a corto raggio da Dover. Brittany Ferries ha pubblicato una dichiarazione online: «Siamo stati contattati dal Dipartimento per i trasporti operatore di traghetti per vedere se potevamo aiutare con questa iniziativa e da allora abbiamo accettato di fare la nostra parte. Il contratto garantisce lo spazio su alcune delle nostre navi per la consegna di merci critiche dopo la Brexit. L'iniziativa è una buona notizia per Brittany Ferries, in quanto offre stabilità e certezza in tempi incerti».L'azienda ha ridisegnato i suoi orari per consentire 19 partenze extra a settimana da Portsmouth a Le Havre, da Poole a Cherbourg e da Plymouth a Roscoff.«Il nostro servizio clienti sta stanno lavorando sodo per trovare alternative adatte a coloro che non sono contenti del nuovo viaggi che abbiamo proposto», un portavoce di Brittany Ferries ha fatto sapere L'azienda con sede a Roscoff è il più grande datore di lavoro dei marittimi francesi e si è aggiudicata il contratto DfT al di fuori della normale procedura di gara, consentito «per ragioni di estrema urgenza causate da eventi non prevedibili».