Brexit, May chiede un nuovo rinvio e apre a Corbyn: «Definiamo piano comune»

La premier britannica Theresa May invia quindi un messaggio al leader laburista Jeremy Corbyn per avviare un dialogo che porti alla definizione di una strategia condivisa per arrivare alla Brexit evitando il 'no deal'.



I tempi del rinvio. Theresa May, nel discorso alla nazione in cui oggi ha aperto a una soft Brexit e a un compromesso con il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, ha confermato che l'obiettivo di un ulteriore rinvio da chiedere all'Ue non dovrebbe andare oltre il 22 maggio. La premier Tory ha infatti ribadito la sua intenzione di non far partecipare il Regno Unito alle prossime elezioni europee.



Tusk: siamo pazienti. «Anche se, dopo oggi, non sappiamo quale sarà il risultato finale, cerchiamo di essere pazienti». Lo scrive il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, su Twitter in merito alla Brexit.

«Capisco che molta gente è talmente stanca di questo processo da essere pronta a uscire senza un accordo. Ma la posizione di questo governo è di uscire con un accordo e per questo occorre una breve proroga all'Articolo 50». Lo ha detto il primo ministro Theresa May in uno statement pronunciato di fronte alla residenza ufficiale di Downing Street al termine di una riunione del consiglio dei ministri durata quasi sette ore. Il dibattito parlamentare non può continuare in questa maniera, ha detto la May, e l'approccio alternativo della Camera dei comuni non ha funzionato. «Per questo sono pronta a sedermi a un tavolo con il leader dell'opposizione (il laburista Jeremy Corbyn, ndr) e pensare insieme a un modo su come procedere e uscire con un accordo. Ma qualsiasi intesa deve includere l'accordo di separazione già concordato con Bruxelles e che il consiglio europeo ha detto non può essere modificato».