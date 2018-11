Brexit: ecco cosa cambia per gli italiani in Gran Bretagna

Quello che accadrà invece dal 29 marzo 2019 fino al 31 dicembre del 2020 ancora non è chiaro. L’Unione europea ha chiesto che i diritti dei cittadini europei rimangano invariati ma Theresa May annuncia la possibilità di alcuni cambiamenti. Successivamente sembrerebbe che i cittadini Ue che intendano spostarsi nel Regno Unito potranno farlo purché seguano una procedura di “registrazione e documentazione”. Resta da capire, tuttavia, quali condizioni saranno previste per questa pratica. Di un sistema di registrazione si è parlato anche per i 3 milioni di cittadini Ue che vivono già nel Regno Unito e vorranno regolarizzare la propria posizione dopo la Brexit.

Ciò che è certo è che fino al 29 marzo del 2019 non ci sarà da preoccuparsi. Mentre le effettive sorti dei cittadini non inglesi si comprenderanno solo dopo il 31 dicembre del 2020, anche per quello che riguarda il turismo. È probabile che non sia più possibile viaggiare da e verso la Gran Bretagna con la sola Carta di Identità. Anche se, dalle ultime news, emerge la volontà del Regno Unito di rimanere “Visa-Free”, cioè senza l’obbligo di accedervi con passaporto. Di contro, verrà ripristinato per i cittadini inglesi il passaporto di colore blu, introdotto nel 1921 e poi sostituito nel 1988 con la versione bordeaux comunitaria. Anche la copertura sanitaria non sarà più garantita solo con la tessera sanitaria europea ma bisognerà stipularne una apposita.

Gli studenti, che si iscriveranno in un Ateneo inglese dopo il 31 dicembre 2020, si vedranno probabilmente alzate le tasse universitarie. Previsti aumenti anche sui biglietti aerei. Dopo l’uscita formale del Paese dall’Europa potranno esserci pesanti aggravi tariffari per i viaggiatori che utilizzeranno il cellulare in Gran Bretagna. Vantaggi a breve termine per i turisti Al momento infatti la Brexit rappresenta un vantaggio per i turisti che utilizzano l’euro. La svalutazione della sterlina, infatti, rende più conveniente fare acquisti nel Regno Unito e aumenta il potere d’acquisto dei viaggiatori europei. Dopo il 2022, invece, si passerà a un’altra fase.

Cosa succederà agli italiani residente nel Regno Unito? Non ci sono ancora regole precise, ma con tutta probabilità per vivere in UK un cittadino italiano avrà bisogno di un