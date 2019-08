Brexit, Boris Johnson "chiude" il Parlamento: è bufera per la prorogation

Il premier britannicoha chiesto allala sospensione dei lavori parlamentari da metà settembre fino a lunedì 14 ottobre.E la regina, secondo la prassi, ha deciso di acconsentire alla richiesta, disponendo la. Lo ha reso noto in un comunicato ufficiale il, l'organo dei consiglieri della Regina.Formalmente, il primo ministro consiglia e suggerisce alla regina l'adozione del provvedimento. Lascatta normalmente in autunno. Lo stop, nelle prossime settimane, sarebbe giustificabile vista la durata dell'attuale sessione parlamentare: cominciata a giugno 2017, è la più lunga in quasi 400 anni.L'anomalia, in questo caso, è rappresentata dal break di circa un mese. Un periodo decisamente più lungo rispetto alla maggior parte delle pause: dagli anni '80, ricorda il Guardian, non sono mai durate più di una settimana. È altrettanto vero, però, che il mese abbondante dicomprende 3 settimane dedicate alle conferenze di partito dei liberal-democratici, dei laburisti e dei conservatori.Per convenzione, la sovrana non si oppone alla sollecitazione del premier. In questo caso, la vicenda va inquadrata nel contesto: il partito laburista accusa Johnson di voler neutralizzare il Parlamento e favorire il cosiddetto, l'uscita del Regno Unito dall'Ue senza alcuna intesa tra Londra e Bruxelles.Secondo analisti ed esperti di diritto, è da escludere qualsiasi azione legale che possa mettere in discussione l'autorità della regina ad esercitare, in tale quadro, le proprie prerogative. Da valutare, invece, l'ipotesi di discutere la correttezza e la legittimità dell'azione con cui il premier ha chiamato in causa la sovrana.