Brexit, Boris Johnson perde la maggioranza in Parlamento: deputato Tory passa all'opposizione

Martedì 3 Settembre 2019, 17:28

Il governo diha perso la maggioranza assoluta numerica che lo sosteneva alla Camera dei Comuni. La coalizione Tory-Dup, la cui maggioranza si era ridotta nei mesi scorsi a un solo seggio, è stata infatti abbandonata dall'ex sottosegretario Philip Lee, un oppositore della, che è passato al gruppo di opposizione dei Liberaldemocratici. Lo ha annunciato la leader LibDem, Jo Swinson. Il cambiamento non comporta comunque l'automatica caduta del governo, salvo un voto di sfiducia dell'aula.Boris Johnson sfida la Camera dei Comuni nel primo statement dopo la pausa estiva: ribadisce di volere «attuare la Brexit il 31 ottobre», contesta la legge anti-no deal che gli oppositori intendono presentare oggi come un simbolo «della resa di Jeremy Corbyn» di fronte a Bruxelles e avverte che non l'accetterà «mai». Johnson ripete di non essere disposto a chiedere alcun ulteriore rinvio all'Ue e sostiene che l'eventuale approvazione del testo anti-no deal «distruggerebbe» ogni tentativo di riaprire il negoziato sul backstop con i 27.Jeremy Corbyn replica a muso duro alla Camera dei Comuni nei confronti di Boris Johnson: lo accusa di «attaccare la nostra democrazia» per cercare di portare la Gran Bretagna verso «una sconsiderata Brexit no deal» e lo irride sui progressi che il premier Tory rivendica nello sforzo di riaprire il negoziato con l'Ue. «Questo non è più solo il governo del caos, è anche il governo della codardia», tuona il laburista, sfidando Johnson a rispettare «lo stato di diritto» e ad accettare la legge anti-no deal se la Camera l'approverà.