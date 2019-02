Brexit, i primi effetti: Blue Air taglia le rotte dal Regno Unito all'Italia

A spiegare come si evolverano nei prossimi mesi le strategie dei vettori in Europa, sono gli stessi esperti di settore. “L’impatto della Brexit sul trasporto aereo britannico è innegabile – spiega Francesco Ragni, direttore del corso di laurea in Airline and Airport Management della Buckinghamshire University. – Ha creato incertezza sull’operatività e portato a un calo della domanda legato alla svalutazione della sterlina. Ne stanno risentendo sia le low-cost britanniche che quelle europee come BlueAir”.

Intanto la britannica Easyjet ha creato una nuova compagnia in Austria dove sta assumendo tutti i nuovi piloti e spostando un buon numero di aeromobili. In questo modo potrà continuare a usufruire dei benefici legati all’appartenenza all’UE.

Lapresenta il conto e alcuni collegamenti aerei tra il Regno Unito e l'Italia sono stati tagliati. Ha cominciato la compagnia aereacon una comunicazione inviata via e-mail ai propri viaggiatori, come rivela il sito londraitalia.com . Alcuni voli in partenza dal Regno Unito e previsti a partire dal mese di marzo – ha spiegato il vettore – non saranno effettuati. Tra le tratte coinvolte, secondo quanto riportato dal Times, ci sarebbero i voli da. Chiaramente furiosi i passeggeri che sfruttavano queste tratte.