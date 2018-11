Con la Brexit addio alle barrette Mars? Ecco cosa potrebbe succedere

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In caso di mancato accordo sulla, gli appassionati delledovranno dire addio al loro snack preferito. Secondo diversi giornali britannici infatti, ci sarebbe una conseguenza diretta di una eventuale Brexit senza accordo con l’Unione Europea: verrebbero infatti afondamentali per produrre il Mars, e si esaurirebbero le scorte in una quindicina di giorni.sono stati gli esponenti dell’industria alimentare britannica. Gli ingredienti (due sui 21 totali che servono per produrre i Mars) non entrerebbero infatti al porto di Dover con il ritmo attuale, ma arriverebbero in ritardo: nel giro di 48-72 ore andrebbero a male, vanificando il tutto e impedendo la produzione delle popolari barrette di cioccolatoMa a prescindere dal ‘tavolo’ della, che ha lanciato il piccolo ‘allarme’, già da settimane i vertici del marchio di supermercati, tra i più diffusi nel Paese, avevano ammonito sulla stessa possibilità di finire le scorte di Mars in pochi giorni. E sui social, specie su Twitter, i fans del Mars si sono scatenati con messaggi ai limiti dell'apocalittico: «Ora che la minaccia di dire addio ai Mars è concreta, è realistico pensare che molti tornando indietro voterebbero per il 'Remain'», il tweet più emblematico.