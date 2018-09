Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e il calo dei lavoratori stagionali. Il governo inglese pare sia corso ai ripari, varando un piano pilota per arginare una possibile diminuzione di mano d'opera nei campi. Agli agricoltori sarà permesso infatti di reclutare, che saranno impiegati nelle aziende di frutta e verdura. Lo riporta The Indipendent ha chiesto un regime speciale per i lavoratori a breve termine. La preoccupazione riguarda le colture che potrebbero marcire nelle aziende agricole britanniche a causa di una carenza di manodopera. Secondo il nuovo schema, che avrà unaa partire dalla prossima primavera, i cittadini extracomunitari che si recano nel Regno Unito per lavorare nelle aziende agricole di frutta e verduraprima di tornare.Gli organismi industriali stimano che il settore agricolo si basi su una forza lavoro temporanea di 75.000 lavoratori migranti.ha affermato: «Gli agricoltori britannici sono vitali per l'economia del Regno Unito e il governo cercherà di sostenerli in ogni modo possibile. Questo progetto pilota garantirà agli agricoltori l'accesso al lavoro stagionale di cui hanno bisogno per rimanere produttivi e redditizi durante i periodi di maggiore affluenza dell'anno. Sono impegnato affinché il Regno Unito abbia un sistema di immigrazione che riduce la migrazione a livelli sostenibili, supporta tutta l'industria e assicura che accogliamo coloro che favoriscono il nostro Paese".ha detto che il governo ha ascoltato le forti argomentazioni degli agricoltori sulla necessità di manodopera stagionale per mantenere l'industria dell'orticoltura produttiva e redditizia.