Brexit, l'aeroporto di Heathrow raccoglie fondi per 1,6 miliardi: "paracadute" finanziario prima di uscire dall'Unione europea

L'uscita deldall'Unione europea potrebbe avere delle ripercussioni finanziarie ed è per questo che "prevenire" è meglio di curare. La società di gestione dell'aeroporto diha raccolto più di 1,6 miliardi di steriline dagli investitori negli ultimi mesi così da poter gettare le basi finanziarie per la futura espansione, ma al tempo stesso anche per garantire una capacità di resistere ad eventuali problemi economici a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Come riporta l'Independent , i funzionari presso l'aeroporto più trafficato d'Europa hanno dichiarato che il finanziamento è necessario per costruire "resilienza finanziaria" in vista dell'uscita prevista dal Regno Unito dall'Unione Europea (UE) nel marzo 2019. «Con l'esito di negoziati Brexit sconosciuti, le aziende forti come Heathrow devono resistere per sostenere l'economia britannica», ha detto l'amministratore delegatoAll'inizio di questa settimana, i funzionari delhanno ammesso che c'era il rischio che le compagnie aeree non sarebbero state in grado di entrare e uscire dallo spazio aereo del Regno Unito se non fosse stato raggiunto un accordo con l'UE nei prossimi cinque mesi.Heathrow ha rivelato i fondi extra raccolti dagli investitori globali nei suoi ultimi risultati trimestrali di venerdì. Circa 238 milioni di sterline sono stati raccolti da obbligazioni canadesi a 12 anni, e ulteriori 96 milioni di sterline sono stati sollevati da una prima emissione in dollari australiani. «Questo estende il nostro orizzonte di liquidità fino alla fine del 2020 e garantisce all'aerodromo una sufficiente potenza per far fronte a una Brexit senza contratto e ad adempiere ai suoi obblighi, compreso il progresso dei nostri piani di espansione», ha dichiarato Heathrow in una nota.