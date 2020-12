Brexit, Afp: raggiunto accordo commerciale tra Ue e Regno Unito

Accordo sulla Brexit. Secondo quanto riferiscono fonti europee alla France Presse, è stato raggiunto un ​accordo commerciale post-Brexit tra l'Ue e il Regno Unito.

Fumata bianca sul dopo Brexit fra Ue e Regno Unito, dopo mesi di estenuanti negoziati: lo hanno annunciato fonti di Londra, in contemporanea con Bruxelles, formalizzando il via libera al compromesso finale su un accordo di libero scambio - un testo di 2000 pagine circa - che allontana l'incubo di un traumatico 'no deal' commerciale. L'intesa, raggiunta in extremis, entrerà in vigore dal primo gennaio 2021, scadenza della fase di transizione post divorzio, seppure soggetta alle ratifiche parlamentari.

IL COMMENTO DI LONDRA «Tutto quello che era stato promesso ai britannici con il referendum del 2016 e con le elezioni dello scorso anno è stato raggiunto con questo accordo», ha commentato Downing Street. «Abbiamo ripreso il controllo del nostro denaro, frontiere, leggi, commercio e delle nostre acque di pesca». «L'accordo è una notizia fanstastica per famiglie e imrpese ovunque in Gb», si sottolinea.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier terranno una conferenza stampa on line alle 15.55 sul risultato dei negoziati tra Ue e Regno Unito. Ne dà notizia la Commissione.

