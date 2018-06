Rissa fuori da scuola tra due 14enni, la madre le passa un coltello: le immagini choc

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una scena scioccante quella che è stata ripresa fuori da una scuola in Brasile. Una delle due ragazze è stata portata in ospedale dove i medici hanno medicato le numerose ferite da taglio riportate su viso, braccia e mani. Secondo quanto riporta il Daily Mail , le due ragazze sarebbero state molto amiche, ma avrebbero litigato a causa di un video postato da una delle due sui social contro il volere dell'altra. Fuori dalla scuola hanno così inziato a picchiarsi e la mamma dell'adolescente che ha aggredito la compagna, al posto di separarle, ha incitato la figlia a fare del suo meglio.Secondo alcuni testimoni sarebbe stata la stessa donna a passare il coltello alla ragazza, che a quel punto ha iniziato a sferrare colpi contro l'amica. La mamma è stata fermata dalla polizia ma si è giustificata dicendo di voler preparare sua figlia al peggio e di voler insegnare come cavarsela in qualunque situazione. Ora gli agenti stanno ricostruendo i fatti per capirne meglio dinamica e colpevoli.