Brasile, il presidente Bolsonaro ricoverato d'urgenza: «Ha un'ostruzione intestinale»

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale a Brasilia e potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. A Bolsonaro è stata diagnosticata una ostruzione intestinale e sarà trasferito a San Paolo dove i medici valuteranno la necessità di un'operazione, ha fatto sapere il Segretariato per la comunicazione della Presidenza della Repubblica brasiliana in una nota.

Bolsonaro è stato ricoverato all'alba all'Ospedale militare di Brasilia per dei dolori addominali e attacchi di singhiozzo di cui soffriva da undici giorni. La nota non precisa quando avverrà il trasferimento. La diagnosi è stata fatta dal chirurgo Antonio Luiz Macedo, che ha in cura il presidente da quando è stato ferito con una coltellata durante una manifestazione pubblica nel 2018. «Il presidente sta bene ed è di buon umore, dovrà restare sotto osservazione per 24-48 ore, non necessariamente in ospedale», ha detto il segretariato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 21:32

