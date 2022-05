Brasile, almeno 25 morti per le forti piogge nel nordest Foto

Almeno 25 persone sono morte in seguito alle forti piogge che si abbattono da martedì scorso sulla regione di Recife, capitale dello Stato brasiliano di Pernambuco. Lo riferiscono le autorità statali. «Solo oggi ci sono stati 25 morti», in diverse aree della regione, ha dichiarato una fonte della protezione civile locale.

Intanto il governo brasiliano ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto per regolamentare il mercato del 'low carbon' nel Paese: lo rende noto Agencia Brasil. Il provvedimento stabilisce procedure per l'elaborazione di piani settoriali di mitigazione dei cambiamenti climatici per diversi settori dell'economia e istituisce anche il Sistema nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra (Sinare). In base al decreto, spetterà ai ministeri dell'Ambiente e dell'Economia proporre piani con obiettivi di riduzione graduale delle emissioni, misurabili e verificabili. Il testo prevede che i settori coinvolti avranno un termine di 180 giorni, dalla pubblicazione del decreto, per indicare «proposte per la definizione di curve per la riduzione delle emissioni di gas serra, considerato l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica».

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 07:03

