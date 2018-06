Evirato da una squalo mentre nuota, 18enne muore dissanguato

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uninsolito, ma fatale purtroppo. Un giovane di 18 anni, Jose Ernestor da Silva, è statoda unomentre era nelle acque della spiaggia di Piedade vicino a Recife, sulla costa nord-orientale del Brasile. Il ragazzo è stato attaccato nelladall'animale che nella furia lo ha evirato.L'aggressione è avvenuta sotto gli occhi dei bagnanti impotenti che hanno immediatamente allertato i bagnini. Il personale della spiaggia è subito intervenuto per salvarlo, sono riusciti a farlo uscire dall'acqua e a metterlo in una barella per trasportarlo il più velocemente possibile in ospedale. Il 18enne ha perso subito molto sangue e le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi.In spiaggia era stata lanciata l'allerta per la presenza di squali, tanto che i bagnini avevano richiamato poco prima dell'aggressione Jose, invitandolo a non indugiare troppo in acqua. La disobbedienza è stata fatale: nonostante il pronto intervento il ragazzo ha perso troppo sangue ed è morto poco dopo. In ospedale i medici gli hanno amputato una gamba e hanno provato a riattaccare i suoi genitali, l'emorragia però è stata inarrestabile e non è stato possibile salvarlo.Secondo quanto riporta il Sun , nonostante il divieto di balneazione, Jose stava nuotando con il fratello e altri amici in acque profonde. I ragazzi che si trovavano con lui, fortunatamente, non sono stati aggrediti dall'animale ma resteranno segnati per tutta la vita da quello che hanno visto.