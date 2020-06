Brasile choc, 35mila contagi e 1200 morti in un giorno: «Bolsonaro ha ignorato avvertimenti e ora apre tutto»

«Ci stiamo avvicinando al picco della curva ed è come se stessimo sfidando il virus: "Vediamo quante persone puoi infettare. Vogliamo vedere quanto sei forte". In questo modo è un gioco di poker, e ne siamo tutti dentro».





Mentre molti Paesi nel mondo stanno vivendo la coda del virus,. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati, portando a 45.241 il totale dei decessi, e. Sono i numeri resi noti dal ministero della Sanità brasiliano. Si tratta dell'aumento di positivi più alto in un solo giorno dallo scoppio della pandemia nel Paese., sei volte superiori rispetto ai giorni peggiori vissuti dall'Italia. Sul banco degli imputati c'è il presidente Jair Bolsonaro , accusato di aver ignorato tutti gli avvertimenti che arrivavano dalle altre nazioni minimizzando più volte l'impatto che il virus avrebbe avuto.. Una scelta presa nel bel mezzo dell'emergenza con ancora tantissimi contagi e morti giornaliere. Uno studio dell'Università di San Paolo e della Fondazione Getulio Vargas ha inoltre stimato che il bilancio delle vittime a San Paolo potrebbe aumentare del 71% nella prima settimana di luglio, con la ripresa delle attività.Settimane fa - scrive il Washington Post - quando Rio de Janeiro aveva registrato meno di diecimila casi e sembrava esserci ancora tempo per contenerne la diffusione,. Il Paese aveva raggiunto un punto cruciale, i casi iniziavano a salire alle stelle e il sistema ospedaliero stava vacillando. Quindi Carlos Machado, uno scienziato senior della Fondazione brasiliana Oswaldo Cruz, su richiesta dei funzionari di Rio, stava mettendo insieme un elenco di raccomandazioni con la sua squadra. Doveva chiarire cosa sarebbe successo se non avessero immediatamente imposto un lockdown completo. «Ne deriverebbe», avvertì il team nel rapporto di inizio maggio,. Ma i funzionari non hanno mai istituito un blocco. La gente ha smesso di isolarsi, scegliendo invece di imballare le passerelle sulla spiaggia nei fine settimana. E l'avvertimento si è rivelato essere solo un'altra rampa di uscita che il Brasile ha rifiutato di intraprendere per diventare il secondo Paese più devastato dal coronavirus al mondo.Ciò che sta accadendo qui sembra essere globalmente unico - spiega il Washington Post - Nonostante il numero impennato, i funzionari non hanno attuato misure ampiamente riuscite in altre parti del mondo.. Nessuna campagna di test nazionale. Nessun piano concordato e l'espansione dell'assistenza sanitaria è stata insufficiente. Le città più colpite stanno aprendo le porte a centri commerciali e chiese.«Stiamo facendo qualcosa che nessun altro ha fatto», ha dichiarato Pedro Hallal, un epidemiologo presso l'Università Federale delle Pelotas.In tutta questa situazione il presidente Jair Bolsonaro ha reagito attaccando i governatori che hanno sostenuto misure più restrittive definendoli «bugiardi corrotti», ha sfilato tra la folla di sostenitori sfidando le indicazioni dei suoi consiglieri e ha minacciato di ospitare un grande barbecue per disprezzare le raccomandazioni di salute pubblica. Ha licenziato il suo primo ministro della salute, Luiz Henrique Mandetta, Quindi ha espulso il sostituto, Nelson Teich, che non è riuscito a condividere il suo zelo per l'uso della clorochina come trattamento con coronavirus. Quest'ultimo è stato a sua volta sosituito con un militare che non è un medico.«È stato un fallimento», ha dichiarato al Washington Post Lígia Bahia, professore di sanità pubblica presso l'Università Federale di Rio de Janeiro. «Non avevamo abbastanza forza politica per imporre un altro modo. Ggli scienziati non potevamo farlo. C'è un senso di profonda tristezza per il fatto che questo non sia stato realizzato»., ha scritto a caratteri cubitali il giornale O Globo la scorsa settimana. Quando a Machado fu chiesto quanto si sarebbe potuto evitare se i suoi avvertimenti fossero stati ascoltati, ha risposto così:, ha affermato. «Avremmo potuto evitare molte delle morti e dei casi e tutto ciò che sta accadendo a Rio de Janeiro».