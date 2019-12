Brasile, il presidente Bolsonaro ricoverato in ospedale

Bus precipita in un burrone: almeno 25 i morti

nell'ospedale militare di Brasilia dopo essere caduto nella residenza presidenziale. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della presidenza, precisando che sono stati eseguiti dei controlli, non hanno evidenziato problemi., ha concluso il comunicato. Arrivato all'ospedale poco dopo il ricovero del presidente, Augusto Heleno, ministro per la Sicurezza istituzionale, ha detto alla televisione che Bolsonaro «sta bene» ma rimane in osservazione.il presidente è scivolato in bagno ed ha battuto la testa. Rimasto ferito gravemente nell'attacco con il coltello avvenuto durante la sua campagna elettorale, Bolsonaro da allora è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici