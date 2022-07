Brasile, Bolsonaro dà l'ok all'autostrada in mezzo alla foresta amazzonica

I piani per una strada attraverso il centro della foresta pluviale amazzonica sono stati ora approvati in Brasile , aumentando i timori di deforestazione e disboscamento illegale. Giovedì l'autorità ambientale brasiliana ha concesso un permesso iniziale per l'autostrada principale, ha affermato il ministro delle infrastrutture. Il progetto per costruire la strada è stato promosso dal presidente Jair Bolsonaro nel tentativo di collegare la più grande città amazzonica, Manaus, al resto del Brasile durante tutto l'anno.

La strada è stata originariamente costruita negli anni '70 dalla dittatura militare brasiliana, ma si è rapidamente disintegrata a causa del clima rigido della foresta pluviale. Ora è principalmente coperta di fango durante la stagione delle piogge, che dura almeno sei mesi.

Uno studio ha stimato che il progetto comporterebbe un aumento di cinque volte della deforestazione entro il 2030, l'equivalente di un'area più grande dello stato americano della Florida. L'indebolimento delle protezioni ambientali da parte di Bolsonaro ha già stimolato l'impennata della deforestazione, con il disboscamento dell'Amazzonia brasiliana che ha raggiunto un record nel 2022. Le immagini satellitari scattate tra gennaio e giugno di quest'anno mostrano 1.500 miglia quadrate di foresta distrutta, più che in qualsiasi periodo di sei mesi nei sette anni di registrazione con la metodologia attuale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Luglio 2022, 22:26

