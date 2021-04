Brasile, Bolsonaro choc: «Un popolo che vota per Lula merita di soffrire»

Manca ancora un anno alle prossime elezioni presidenziali in Brasile, ma si accende già la campagna elettorale a base di dichiarazioni durissime e capaci di generare polemiche. Jair Bolsonaro, attuale presidente, attacca ferocemente il suo predecessore, Luiz Inacio Lula da Silva, che potrebbe correre contro di lui alle elezioni, ora che la Corte suprema ha annullato le sue sentenze di condanna.

«Un popolo che vota per un soggetto come Lula è un popolo che merita di soffrire» - il duro affondo di Jair Bolsonaro contro il suo avversario politico, durante un comizio - «Questa gente cura il morso di cobra con il veleno dello stesso serpente».

Il presidente brasiliano ha incontrato i propri sostenitori, che gli hanno chiesto di prendere misure energiche. In questo caso, Jair Bolsonaro ha assunto toni più moderati: «La strada non è la dittatura. Noi non la faremo, non esistono dittature buone».

