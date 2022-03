Brasile, bimbo trova le istruzioni sul web per salire in aereo senza biglietto e vola da solo

«Mamma sono riuscito a volare in aereo senza biglietto». Come? Seguendo le istruzioni trovate in rete. Hanno passato una giornata d’inferno i genitori di un bambino di 9 anni che una mattina è fuggito di casa senza lasciare tracce. Solo in serata la mamma è stata avvisata che il monello si trovava dall’altra parte del paese ospite da alcuni parenti. L’intrepido ragazzino si chiama Emanuel e vive con la famiglia a Manaus in Brasile. E’ riuscito a volare per oltre 2.600 chilometri fino a Guarulhos, nello stato costiero di San Paolo, nel sud-est del Brasile, riporta il Sun, semplicemente, ha spiegato il piccolo, digitando su Google: «come salire su un aereo senza essere visto».

Qualunque sia stata la tecnica usata dal bambino, ha funzionato: Emanuel si è imbarcato su un volo Latam senza biglietto. La direzione dell'aeroporto di Manaus sta ora cercando di scoprire come il piccolo sia riuscito a salire su un aereo senza documenti di viaggio né bagagli. Anche la polizia sta indagando, sono state richieste le immagini delle telecamere di sicurezza dell'aeroporto che saranno visionate. Secondo gli agenti comunque Emanuel ha fatto tutto da solo, senza l'aiuto di adulti. Sui motivi della fuga improvvisa e taciuta ai familiari, la Polizia ha specificato che non c'erano precedenti di violenza in famiglia. Emanuel aveva solo deciso di andare a San Paolo per visitare alcuni parenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 22:38

