Brasile, centinaia di cani vittime dell'alluvione: «Ci hanno commosso». Ora sono in un rifugio ma «dal governo nessun aiuto»

di Morgana Sgariglia

I cani scappati dall'alluvione in Brasile da qualche giorno hanno un rifugio dove essere accuditi e ritrovati dai propri padroni. La situazione è talmente disperata che nel rifugio per cani improvvisato in un magazzino abbandonato e senza tetto nella città di Canoas, nel sud del Brasile, arrivano ogni giorno dai venti ai trenta cani. Centinaia di volontari curano e nutrono gli animali malati, affamati o feriti, sperando di riunirli ai loro proprietari.



Nella regione, purtroppo, sono previste forti piogge durante il fine settimana e altri cani potrebbero arrivare nel rifugio. Al momento non esiste un conteggio ufficiale del numero di animali morti o rimasti senza casa. I media locali stimano che il numero sia nell’ordine delle migliaia.

I numeri dell'alluvione sono tragici: le autorità affermano che più di 110 persone sono morte, quasi 150 sono disperse e più di 300mila persone sono state sfollate a causa delle inondazioni.

La storia del rifugio

Il rifugio è grande quasi quanto un campo da calcio e sta ospitando centinaia di animali provenienti dalle aree inondate. Uno dei principali organizzatori dell'iniziativa è il parrucchiere 28enne Gabriel Cardoso da Silva, della vicina città di Gravatai, risparmiata dalle forti piogge, arrivato a Canoas per soccorrere le persone alluvionate.

«Quando stavamo per partire, abbiamo sentito abbaiare sui tetti delle case abbandonate - racconta ad Ap News - Io e mia moglie abbiamo pianto, ci siamo commossi: abbiamo due cani».

I cani ospiti

Al rifugio arrivano animali feriti dopo essere stati investiti o quasi annegati. I volontari inviano i cani bisognosi di cure mediche agli ospedali veterinari ma alcuni sono troppo fragili per essere trasportati. Il cibo per cani è sparso in tutta la struttura e i cani sono incatenati a distanza l'uno dall'altro per evitare scontri.

Gruppi di protezione degli animali e volontari hanno condiviso sui social media immagini di salvataggi difficili e scene commoventi di animali domestici che si riuniscono con i loro proprietari. Un video diventato virale mostrava un uomo che piangeva all’interno di una barca, abbracciando i suoi quattro cani dopo che i soccorritori erano tornati a casa sua per salvarli. Le immagini hanno spinto i brasiliani a inviare donazioni e hanno portato i veterinari nella regione di Canoas.

Gli animali randagi

Il problema più grande sono gli animali randagi perché, secondo i veterinari brasiliani, «si spaventano e scappano o attaccano quando le persone si avvicinano per aiutare». Nel loro caso, potrebbe essere necessario arrampicarsi su una casa o entrare in un fiume.

La situazione degli animali smarriti nel sud del Brasile è diventata notizia di dominio pubblico questa settimana, dopo che un elicottero televisivo ha avvistato un cavallo soprannominato «Caramelo» bloccato su un tetto a Canoas, non lontano dal rifugio. Giovedì scorso l'animale è stato salvato dalle autorità del Rio Grande do Sul.

Nessuna misura d'emergenza da parte del governo

Il governo brasiliano, finora, non sembra intenzionato a prendere delle misure d'emergenza per salvare gli animali domestici smarriti. La stampa verdeoro scrive che «non è arrivato nessun aiuto economico da parte del governo». Solo gli imprenditori e i residenti locali sono intervenuti per salvare le bestie nelle zone alluvionate. Gli agenti statali hanno riferito di aver recuperato nella zona del Rio Grande do Sul circa 10.000 animali, mentre volontari e le persone comuni ne hanno salvati altre migliaia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 15:45

