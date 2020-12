Brandon Bernard giustiziato stanotte: è il più giovane condannato alla pena di morte degli ultimi 70 anni

Il detenuto nel braccio della morte Brandon Bernard è stato giustiziato stanotte in Indiana dopo che le ultime richieste di clemenza sono state respinte dalla Corte Suprema Usa. Bernard, 40 anni, era stato condannato per omicidio nel 1999 da adolescente, diventando così il più giovane detenuto ad essere giustiziato in 70 anni.

Sono previste altre 4 esecuzioni prima della fine della presidenza Trump. Con quelle - spiega la Bbc - la sua amministrazione avrebbe il record in oltre un secolo. Da luglio sarebbero 13. Da 130 anni, inoltre, non venivano effettuate esecuzioni durante la transizione presidenziale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 08:20

