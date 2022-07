«Braccialetti elettrici per il tracciamento anti Covid»: anche Hong Kong insegue il contagio zero

Hong Kong starebbe preparando un nuovo sistema di tracciamento per il covid. Il governo imporrà braccialetti di tracciamento elettronico per le persone in isolamento domiciliare e introdurrà un sistema di codice sanitario elettronico come parte delle nuove misure per frenare la diffusione del coronavirus.

I braccialetti di quarantena, che saranno introdotti venerdì, saranno obbligatori per le persone risultate positive e in quarantena a casa per assicurarsi che non lascino l'edificio durante il periodo di isolamento. «Dobbiamo assicurarci che l'isolamento domiciliare sia più preciso pur essendo umano», ha detto Lo Chung-mau, il nuovo segretario alla salute della città, annunciando lunedì il nuovo requisito. La violazione di un ordine di quarantena obbligatorio a Hong Kong comporta una multa fino 3200 dollari e fino a sei mesi di carcere.

In base al sistema dei codici sanitari, che traccia il movimento delle persone tramite telefoni cellulari, i cittadini potranno accedere agli spazi pubblici se il codice QR sul proprio account è verde. Il codice diventa giallo se le persone sono state in stretto contatto con una persona infetta e rosso se la persona è risultata positiva al virus. Secondo il codice sanitario di Hong Kong, anche i viaggiatori in arrivo saranno contrassegnati come "gialli", ha affermato Lo nel suo annuncio. Le persone con codici rossi e gialli non saranno ammesse in luoghi "ad alto rischio" come ospedali e strutture di assistenza agli anziani e non potranno svolgere attività ad alto rischio, incluso togliersi le mascherine.

