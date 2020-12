Teenager di 14 anni accusato dell'omicidio di un ragazzo di 12: comunità sconvolta

Il ritrovamento del corpo senza vita di un ragazzo di soli 12 anni, Roberts Buncis, e un'ancora più straziante scoperta: ad averlo ucciso, sarebbe secondo l'accusa un altro minorenne di appena 14 anni. La polizia di Boston, nella contea inglese di Lincoln, ha però preso in custodia anche un diciannovenne.

Leggi anche > Ragazzino di 15 anni aggredisce con un'ascia a scuola compagna 12enne

Il teenager minorenne fermato dalla polizia dovrà comparire in tribunale il prossimo lunedì per dare la sua versione dei fatti sulla morte di Roberts Buncis. Non è infatti chiaro come il dodicenne sia stato ucciso, la stampa locale non si sbottona e parla solo di un "tragico incidente", ma il quasi coetaneo della vittima è formalmente accusato di omicidio. Tutto è partito dal ritrovamento del cadavere di Buncis, abbandonato in un terreno a Fishtoft, comune limitrofo a Boston. L'omicidio, secondo la prima ricostruzione, sarebbe avvenuto tra la sera dell'11 dicembre e la mattina del 12.

La polizia del Lincolnshire pensava inizialmente di dover catturare un adulto sulla trentina, poi le indagini si sono invece rivolte verso due adolescenti, di 14 e 19 anni, i cui nomi non sono stati resi noti. La comunità della Contea di Lincoln (e non solo) si è da subito dimostrata unita e solidale con la famiglia del giovane defunto, composta dal solo padre Edgar, raccogliendo in pochi giorni oltre 11mila sterline con una raccolta fondi su internet.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA