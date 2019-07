Borse in mostra al museo: più di 300 pezzi unici, dal '500 fino a quelle di Margaret Thatcher

Mercoledì 10 Luglio 2019, 23:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi ha detto che lesono un accessorio esclusivamente femminile, pensato soprattutto per la moda? Unain arrivo dimostra che non è così: ad essere esposte, infatti, saranno oltre 300 borse, sia maschili che femminili, di ogni dimensione e costruite per vari scopi, dal XVI secolo a oggi.La suggestiva mostra si chiama Bags e si terrà il prossimo anno al Victoria & Albert Museum di Lo riporta anche l'Independent , che illustra anche i diversi tipi di borse che saranno esposti. Le più antiche ad essere esposte risalgono addirittura al '500, ma le 'chicche' non finiscono qui: ce ne sono alcune talmente piccole da essere portate su un dito fino ai bauli che venivano utilizzati per proteggere i bagagli più voluminosi. Ci sono poi pezzi storici delle più grandi case di moda, come Hermès e Louis Vuitton.Gli ideatori della mostra hanno spiegato la loro 'mission': «Vogliamo dimostrare che le borse sono un accessorio usato tanto in pubblico come in privato e utilizzato sia per nascondere che per ostentare, ma anche come siano il perfetto connubio tra utilità ed estetica». Tra le borse che saranno esposte, ce ne sono anche alcune utilizzate dall'ex premier britannica, Margaret Thatcher, e donate dai figli al museo. La 'lady di ferro' amava spesso ripetere che le sue borse erano la sua arma segreta.La mostra inizierà il 25 aprile 2020 e si chiuderà il 3 gennaio 2021. I biglietti saranno in vendita dal prossimo inverno sul sito del museo.