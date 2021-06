Boris Johnson, il regalo speciale per il figlio Wilfred (abbinato a quello ricevuto da Biden)

Boris Johnson, cuore di papà. Il primo ministro britannico ha deciso di fare un regalo speciale al figlio Wilfred, che tra una settimana compirà 14 mesi. Un regalo ispirato, in tutto e per tutto, all'omaggio che il premier ha ricevuto da Joe Biden in occasione del G7.

Wilfred, il figlio che Boris Johnson ha avuto dalla terza moglie Carrie Symonds, somiglia al papà come una goccia d'acqua. E presto, i due potrebbero scorrazzare insieme, su due mezzi perfettamente abbinati. Il primo ministro britannico, infatti, ha commissionato un triciclo esattamente identico alla bicicletta che il presidente degli Stati Uniti gli ha regalato come segno di amicizia tra i due Paesi. Lo riporta il Telegraph.

In occasione del G7, Joe Biden aveva infatti regalato una bicicletta personalizzata elettrica, decisamente tecnologica e realizzata a mano, di colore rosso, bianco e blu (quelli che compaiono sia sulla bandiera britannica che su quella statunitense). Costo totale di produzione: circa 10mila dollari. Presto, anche il piccolo Wilfred Johnson si sposterà su un mezzo simile, sebbene meno complesso e costoso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 10:34

