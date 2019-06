Boris Johnson punta sugli studenti: «Se divento premier, dalle scuole almeno 5mila sterline ad alunno»

Se diventerà premier, Boris Johnson si è impegnato ad «aumentare significativamente» l'importo speso per ogni alunno della scuola secondaria ad almeno cinquemila sterline: nella sua prima importante proposta di politica interna, il leader dei Tories ha detto di voler «scatenare» i talenti della nazione dando a ogni bambino le stesse opportunità.



L'ex segretario agli esteri ha paragonato la Gran Bretagna ad un «gigante che sta gestendo eroicamente di saltare su una gamba sola», ma ha affermato che il finanziamento delle scuole potrebbe consentire alla nazione di compiere «passi giganteschi». Johnson al Daily Telegraph, ha detto che c'è un «gap di finanziamento sbalorditivo» tra diverse aree del paese: in alcune parti di Londra il finanziamento per studente ammonta a 6800 sterline, mentre in altre parti del Paese è di sole 4200. Johnson vorrebbe che ogni scuola secondaria in Inghilterra spenda almeno 5mila sterline per allievo. Lunedì 3 Giugno 2019, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA