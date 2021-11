Boris Johnson, da Glasgow a Londra con il Jet privato: «Incredibile ipocrisia dopo la Cop26»

Poche ore prima Boris Johnson aveva chiesto azioni urgenti per il clima, avvertendo il mondo che era «vicino il Giudizio Finale», poi, la sera, è salito sul jet privato per raggiungere Londra e partecipare ad una cena. Scoppia la bufera contro il premier britannico. Boris Johnson è sempre più nel mirino delle critiche.

Dopo essere stato beccato a schiacciare un «pisolino» nella platea della Cop26 di Glasgow, ha dichiarato al mondo l'urgenza di trovare soluzioni adeguate per il clima. Poi, però, per comodità è salito su un charter privato ed è volato a Londra. Doveva partecipare ad una cena privata con quelli che un tempo erano i suoi colleghi di giornale, il Daily Telegraph, tra cui anche degli scettici sui cambiamenti climatici dovuti all'uomo.

La sera della prima giornata al vertice sul clima a Glasgow è rientrato precipitosamente a Londra. Ma invece di prendere un treno, tempo previsto quattro ore, ha preferito salire su un volo privato, così in meno di un'ora è sbarcato a Londra.

Ad attenderlo all'aeroporto il suo corteo di auto, che lo ha 'traghettato' in un club privato esclusivamente maschile dove si teneva una cena, presente anche l'ex direttore del Telegraph, Charles Moore, noto per essere tra quanti sono scettici all'idea che sia l'uomo la causa del cambiamento climatico.

Anneliese Dodds, presidente del Partito Laburista , ha bollato l'accaduto come «un'incredibile ipocrisia» da parte del premier. La polemica sui mezzi di trasporto dei 'grandi' per andare a Glasgow, in Scozia, va avanti da giorni sui giornali britannici.

Praticamente, dopo il G20 i leader che erano a Roma sono tutti andati in Scozia singolarmente a bordo di aerei privati che, secondo diversi studi, sono uno dei mezzi di trasporto che produce più emissioni di carbonio per passeggero.

