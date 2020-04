Boris Johnson negativo al coronavirus: «48 ore in una situazione che poteva finire in un modo o nell'altro»

Boris Johnson è stato testato di nuovo al coronavirus in ospedale, prima di essere dimesso ieri e trasferito nella residenza governativa britannica di campagna di Chequers, ed è ora «negativo». Lo ha precisato un portavoce di Downing Street ai giornalisti nell'ultimo aggiornamento odierno sulle condizioni del premier Tory, confermando che ora BoJo è a riposo. «Mi hanno detto che è una pratica standard testare» chi sta per essere dimesso, ha detto il portavoce rispondendo a una domanda al riguardo, «e i risultati sono stati negativi».



Incalzato dai giornalisti su quanto gravi siano state le condizioni del primo ministro nei giorni scorsi, dopo che lui stesso ha detto ieri che in ospedale gli è stata «salvata la vita senza alcun dubbio», aggiungendo d'essere stato per 48 ore in bilico in una situazione che «poteva finire in un modo o nell'altro», il portavoce ha evitato i dettagli. «Come avevamo già riferito, le sue condizioni si sono aggravate nel corso del pomeriggio di lunedì scorso, e per questo ha dovuto essere trasferito in terapia intensiva», si è limitato a ripetere. «Ora, chiaramente, se una persona viene trasferita in terapia intensiva questo significa che richiede un livello significativo di trattamento specialistico», ha aggiunto per poi concludere: «Penso quindi che sia chiaro che le condizioni fossero peggiorate nel momento in cui il primo ministro è stato spostato» in rianimazione. Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Aprile 2020, 14:42

