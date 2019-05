Boom di incidenti sugli scooter elettrici: il governo ne vieta la circolazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boom di incidenti in sella agliPer questo, il governo francese ha deciso di vietarne la circolazione. Nella capitale saranno vietati a partire da settembre,seguito alle numerose lamentele da parte dei residenti, il ministro dei trasporti ha dovuto prendere dei provvedimenti a scapito delle start-up che gestiscono la rete di e-scooter in varie città.Prima fra tutte la statunitensema anche, la società spin-off del colosso Uber. Tutte consentono a chiunque (anche ai meno esperti) di noleggiare i veicoli attraverso una app. Il libero mercato e la facilità di accesso al servizio hanno reso possibile un notevole aumento di dispositivi in circolazione. I cittadini hanno cominciato a chiedere una severa regolamentazione dal momento che un conducente su tre è rimasto ferito durante il primo viaggio su un e-scooter, e circa il 63% ha utilizzato il mezzo meno di 10 volte prima di noleggiarne uno. Questi sono i dati di uno studio condotto daI Centers for Disease Control and Prevention e del Dipartimento di Salute Pubblica di Austin (Texas). Secondo i ricercatori potrebbe essere necessaria una formazione per coloro che desiderano utilizzare monopattini elettrici.«Lo sviluppo di questi (scooter) è stato molto rapido e un po’ anarchico: non l’abbiamo visto arrivare ed è diventato ingestibile - ha dettoa "Le Parisien" - Ed è vero che stiamo assistendo a un aumento degli incidenti e anche a un crescente senso di disagio sulle strade. Il nostro obiettivo principale è che i pedoni non camminino più sui marciapiedi con la paura di essere investiti».Borne ha annunciato che gli utenti saranno multati con sanzioni di 135 euro a partire da settembre se sorpresi ad utilizzare gli e-scooter sui marciapiedi.