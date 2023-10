Bombe sull'ospedale di Gaza. «Centinaia i morti». Hamas accusa Israele che replica: «Razzo della Jihad». Biden cancella il summit in Giordania con Abu MAzen

Di certo per ora ci sono solo i morti. Nell’ospedale battista Al Ahli al Arabi di Gaza, completamente distrutto da una fortissima esplosione, se ne contano a decine. A tarda sera non c’era ancora un numero preciso: probabilmente sono centinaia. E immediatamente è cominciato un rimpallo di responsabilità di quella che si annuncia come una carneficina. Hamas accusa Israele di aver bombardato deliberatamente la struttura sanitaria ma l’esercito israeliano respinge le accuse al mittente: «Secondo le informazioni dell’intelligence, provenienti da diverse fonti in nostro possesso - dice una nota dell’Idf - l’organizzazione la Jihad islamica palestinese è responsabile del fallito lancio del razzo che ha colpito l’ospedale». L’esplosione sarebbe avvenuta proprio nel momento in cui era in corso un consistente lancio di razzi verso il centro dello Stato ebraico e che, dunque, l’esplosione sarebbe stata causata da un lancio fallito partito dalle rampe mobili della Jihad (spesso nascoste dietro ospedali, scuole, case) e sfuggito al controllo degli stessi terroristi. Ma anche questo rimpallo di accuse sarà altra benzina sul fuoco che già infiamma la Striscia.

LA TENSIONE

La tensione dopo 11 giorni di guerra è ormai altissima. Ovunque la situazione sanitaria sembra sull’orlo del precipizio. Al telefono la voce del dottor Marwan al Hams, è concitata e frettolosa. Lavora nel reparto d’emergenza dell’ospedale di Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia, che è diventata ormai una vera trincea. «Finora nella sola giornata di oggi - dice - a partire dalle 4 del mattino ci hanno portato 473 persone, di cui 123 privi di vita e molti degli altri in grave pericolo». È una conversazione complicata, la linea cade più volte, «abbiamo carenza di elettricità, acqua, forniture mediche e anche le connessioni internet sono molto precarie. In questa situazione potremo andare avanti per uno o due giorni. Questa è l’autonomia che ci resta».

L’afflusso in questo ospedale nella zona a sud di Gaza city, si è moltiplicato in questi ultimi giorni, dopo l’invito delle autorità militari israeliane alla popolazione civile a dirigersi, attraverso corridoi umanitari - per la verità ancora precari - proprio in questa direzione, lasciando le loro case al nord dove si concentrano i bombardamenti che dovrebbero preparare l’azione di terra. Ma sulla loro via incontrano anche gli ostacoli che Hamas frappone proprio per assicurarsi in quest’area una presenza di civili, da usare come scudi di difesa.

I BAMBINI

Il dottor Marwan riprende fiato e racconta a fatica quello che vede intorno a sé. «È una situazione impossibile da descrivere a parole, molti dei feriti che ci portano sono in condizioni critiche e probabilmente non ce la faranno. Nessuno sa quando la morte arriverà a visitarli. Arrivano intere famiglie, madri figli, fratelli e il novanta per cento sono donne e bambini». Secondo Save the Children in undici giorni di guerra sarebbero morti mille bambini.

La situazione non è migliore in altri ospedali del nord. Il professor Ghassan abu Sittah, un chirurgo anglo-palestinese che opera al Shifa Hospital di Gaza, si sofferma su altri aspetti non meno gravi dell’emergenza sanitaria: «Non abbiamo abbastanza acqua e quindi quella che esce dai rubinetti non ha pressione sufficiente per disinfettare gli strumenti. Dobbiamo fare come si faceva negli anni ‘70 e ‘80, quando la sterilizzazione era possibile solo con agenti chimici. Anche qui la situazione tra le corsie è sull’orlo del precipizio. «Il carico di lavoro unito allo stress si fa sentire ogni giorno di più. Ogni giorno non siamo mai presenti nello stesso numero del giorno prima: le bombe non avrebbero risparmiato 14 medici e 13 infermieri. Molti hanno perso la casa e lavorano con la preoccupazione per la sorte dei loro parenti, a cui offrono riparo qui in ospedale». E l’Egitto continua a tenere sigillato il varco di Rafah.

Di Raffaele Genah

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA