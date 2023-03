Bolsonaro nella bufera: «Gioielli da milioni di euro dall'Arabia». Nuovo scandalo per l'ex presidente del Brasile

Un nuovo scandalo in Brasile travolge l'ex presidente Jair Bolsonaro. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale «O Estado de Sao Paulo», Bolsonaro avrebbe cercato di introdurre nel Paese gioielli per un valore di 3,2 milioni di euro. Un episodio avvenuto nell'ottobre del 2021, ma il tentativo dell'ex presidente fu sequestrato dalle autorità all'aeroporto internazionale di San Paolo. Un carico, mai dichiarato, che adesso scatena le polemiche in Brasile.

L'inchiesta esclusiva

Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta esclusiva del quotidiano brasiliano, si tratta di gioielli che Bolsonaro avrebbe ricevuto in regalo dalle autorità saudite per la moglie Michelle. Tra questi «una collana, un anello, un orologio e un paio di orecchini di diamanti». E il sequestro dei gioielli è stato confermato dal ministro delle Comunicazioni Sociali, Paulo Pimenta, che ha pubblicato sui social ha pubblicato vari video e foto del regalo che fa discutere. Il ministro su Twitter ha dichiarato: «Bolsonaro ha cercato di portare illegalmente una collana di diamanti e orecchini del valore di 16,5 milioni di reais. I regali sono stati consegnati in Arabia Saudita alla fine del 2021. Petrobras aveva appena venduto una raffineria per 1,8 miliardi di dollari a un gruppo saudita».

I tentativi di recupero

Ma non finisce qui. Dopo che i gioielli sono stati sequestrati, infatti, l’ex ministro delle Miniere e dell’Energia, Bento Albuquerque, avrebbe tentato più volte di recuperare i gioielli senza successo. Negli ultimi due mesi del mandato di Bolsonaro, prima dell'avvento di Lula, sarebbero stati fatti quattro tentativi di recupero, tutti falliti. L’unico modo per recuperare i gioielli per Bolsonaro, infatti, sarebbe pagare la tassa di importazione obbligatoria, il 50% del valore dell’oggetto in questione, e una multa del 25 per cento del valore per non averlo dichiarato fin dall’inizio, per una cifra totale di 2,4 milioni di euro che l'ex presidente non ha intenzione di sborsare. Anche se un'altra opzione esisterebbe, ma anche questa sembra poco percorribile... Se i gioielli fossero dichiarati un dono ufficiale al presidente della Repubblica, infatti, potrebbero fare ingresso nel Paese, ma a quel punto non apparterrebbero più a Bolsonaro e sua moglie, bensì allo Stato del Brasile.

A rischio arresto

Uno scandalo, quello scoppiato nelle ultime ore, che riguarda da lontano Jair Bolsonaro. L'ex presidente brasiliano, infatti, si trova in Florida da prima della fine del suo mandato e difficilmente farà ritorno nel suo Paese. Bolsonaro rischia l'arresto visto che sulla sua testa pende un'inchiesta legata all'assalto alle sedi del governo, dello scorso 8 gennaio, ed è indagato per istigazione al tentativo di colpo di stato.

