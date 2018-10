Bolsonaro, la frase choc del "Trump brasiliano": «Preferisco che mio figlio muoia piuttosto che essere omosessuale»

di Silvia Natella

Brasile, accoltellato il candidato di destra alle presidenziali: è in pericolo di vita

Hoje elegemos Senadores e Deputados que defendem nossas bandeiras por todo o país. Dia 28 selaremos essa vitória no segundo turno, mesmo com todo o sistema trabalhando contra. Obrigado a todos pela confiança! Falta pouco para enfim mudarmos rumos do Brasil! — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) 8 ottobre 2018

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è a un passo dalla presidenza delma all'indomani della vittoria al primo turno in molti ricordano che in passato ha pronunciato frasi che hanno indignato l'opinione pubblica. Una su tutte questa: «Preferisco che mio figlio muoia piuttosto che diventare omosessuale».Il nostalgico della dittatura ha anche detto anel celebre intervento in aula sull'impeachment «Lei, signora, non si merita nemmeno di essere stuprata». Una dichiarazione di voto che era soprattutto l'esaltazione delle gesta di, il capitano dell’esercito riconosciuto come torturatore della ex presidente negli anni della resistenza alla dittatura.Il populista di estrema destra è noto per il suo odio nei confronti dei gay e per aver invitato i cittadini "per bene" a tenere un fucile in ogni casa per sparare a ladri e delinquenti. Con il 98,75% dei voti scrutinati, Bolsonaro è ufficialmente il vincitore del primo turno delle elezioni presidenziali brasiliane, con il 46,27% dei voti, e affronterà al secondo turnodel Partito dei Lavoratori (Pt) che ha ottenuto il 28,95%.Nel mondo è conosciuto come il "Trump brasiliano" e proprio come il presidente statunitense potrebbe sbaragliare gli avversari facendo affidamento su frasi a effetto e social network più che su dibattiti televisivi. In molti gli rimproverano un programma inesistente, ma lui sulle conseguenze del voto non ha dubbi: in caso di sconfitta alle elezioni lascerebbe il Brasile - perché verrebbe perseguitato - per cercare rifugio nella terra dei suoi antenati. Bolsonaro è di origini italiane sia per parte di padre che di madre.