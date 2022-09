Bollette alle stelle, il trucco naturale per risparmiare sul riscaldamento

di Bianca Amsel

Una coppia di pensionati hanno escogitato un trucco del tutto naturale per risparmiare sui costi delle bollette. I due infatti hanno involontariamente ricoperto la propria casa con una pianta di edera isolante senza pensare che potesse portare a benefici economici. Michael e Teresa Lye, quando 40 anni fa sono entrati nella loro nuova casa a sud di Londra avevano notato la pianta rampicante e inizialmente avevano anche cercato di contenerla. Tuttavia, dopo averla lasciata crescere, si sono resi conto di aver creato uno strato di isolamento naturale.

Bollette, ora si rischia la stangata: «Pericolo aumenti del 60%». E per il gas c'è ancora l'ipotesi razionamento

«Così ho realizzato la casa “azzera bollette”: in estate solo 50 euro di costi. E l'energia in più la rivendo»

Un rimedio del tutto naturale

«Pensiamo che agisca come un isolamento naturale», ha dichiarato Michael Lye, 75 anni, in una intervista rilasciata al Daily Mail. La moglie Teresa, 72 anni, ha aggiunto: «Questa stanza è bella calda. Quando vai in tutte le altre stanze trovi la stessa temperatura. Ecco perché abbiamo un ventilatore qui dentro. Anche in inverno non fa mai freddo. Mia figlia spesso quando viene da me mi chiede addirittura se è acceso il riscaldamento».

Una casa speciale

La coppia, che ha cinque figli, ha acquistato la loro casa bifamiliare nel 1984 a 24.000 sterline, senza immaginare quali benefici avrebbe potuto trarre dalla presenza dell'edera. La caratteristica isolante della pianta è del tutto naturale, ma considerando la velocità di espansione delle rampicanti, è necessaria una manutenzione periodica, per evitare che prenda il sopravvento e ostruisca porte e finestre. La casa, per la sua unicità, è diventata una sorta di attrazione locale. La coppia che ha riferito infatti che molti passanti si fermano e scattano foto per poi condividerle sui social.

Couple fight rising energy bills by 'warming home naturally' with plant in novel hack https://t.co/4UT2QdgMpv — usa jaun news (@UsaJaun) September 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA