Boeing multata per oltre 2 miliardi di dollari dopo l'accusa di frode per due incidenti mortali di aerei

Boeing multata per 2,5 miliardi di dollari dal dipartimento di giustizia degli Stati Uniti. La compagnia aerea è accusata di frode e cospirazione in relazione a due incidenti mortali del suo aereo di linea 737 Max. Il Max è stato fermato in tutto il mondo nel marzo 2019 dopo gli incidenti in Indonesia ed Etiopia che hanno ucciso 346 persone.

Un'indagine del Congresso svoltasi a marzo 2020 ha concluso che Boeing promuoveva una "cultura dell'occultamento" ed era "grossolanamente inefficiente" nella sua supervisione dello sviluppo del Max. Durante il dibattito al Congresso il senatore Richard Blumenthal ha accusato Boeing di vendere "bare volanti" a seguito della sua decisione di nascondere i problemi con gli aerei ai piloti. La stessa politica è stata approvata dai dipendenti che secondo le accuse avrebbero scelto la via del silenzio. «I tragici incidenti del volo Lion Air 610 e del volo Ethiopian Airlines 302 hanno messo in luce comportamenti fraudolenti e ingannevoli da parte dei dipendenti di uno dei principali produttori mondiali di aerei commerciali», ha affermato Burns, come riporta il Guardian.

Boeing ha ammesso che due dei suoi tecnici hanno ingannato i regolatori sulla sicurezza del software di prevenzione dello stallo MCAS del Max, implicato in entrambi gli incidenti mortali. In entrambi i casi, gli aerei si sono schiantati poco dopo il decollo quando i loro piloti non sono stati in grado di riprendere il controllo degli aerei dopo essere andati in picchiata. Dopo la sentenza l'azienda dovrà pagare oltre 2 miliardi per il risarcimento delle vittime degli incidenti e oltre 200 mila dollari di multa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Gennaio 2021, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA