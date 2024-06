Il medico umilia la paziente per il suo peso, lei si sfoga: «Col mio corpo sto benissimo». Cosa è successo (e perché ha ragione lei)

di Cecilia Legardi

Una donna ha raccontato sui social di essere stata umiliata dal proprio medico durante una visita. Lei, che aiuta le persone a perdere peso, si è sentita dire dal dottore che il numero sulla bilancia «non è quello che le pazienti vorrebbero vedere» ed è rimansta scioccata dalle sue parole.

Body shaming dal dottore

Il video di Alex è diventato subito virale su TikTok, raccogliendo oltre 3 milioni di visualizzazioni. Lei è una personal trainer anche molto magra rispetto agli standard americani, ma si è sentita dire dal proprio medico che il suo peso era eccessivo. Sul suo account (@alexx.fitt) ha raccontato la visita umiliante: «Il mio medico era sbalordito da quanto peso», dice inizialmente, aggiungendo che quando l'uomo ha guardato la bilancia, ha sussurrato «Oh, caspita» come se lei non potesse sentirlo.

La donna pesa 68 kg ed è molto soddisfatta del suo aspetto fisico. Ma il dottore era di un parere diverso: «La maggior parte delle donne non vorrebbe vedere quel numero», le ha spiegato quando lei ha chiesto se ciò che segnava la bilancia rispecchiasse un buono stato di salute. Confusa, lei ha ribadito che è a suo agio con il suo corpo. E a quel punto, sostiene che il medico le abbia lanciato un semplice «Ok» accondiscendente, nascondendo una gran voglia di ribattere. Gli utenti che hanno ascoltato il suo video, concordano sulla maleducazione dello specialista, che ha avuto un atteggiamento davvero insensibile, ha espresso un'opinione non richiesta incappando in un fragoroso episodio di body shaming. «Devi segnalare il fatto al direttore della clinica», suggerisce un fan a Alex.

Questione di BMI

La farmacologia, i ricercatori in campo sociale e le scienze in generale da qualche anno hanno evidenziato che le donne non vengono curate ed ascoltate dai medici come gli uomini. Pastiglie, pillole e pomate sono quasi del tutto progettate su un campione di riferimento maschile, una donna dunque ha più probabilità di andare incontro a guarigioni più lente e difficoltose. A questa situazione già incrinata, si aggiungono stereotipi e pregiudizi, come quello che il medico ha fatto presente ad Alex: «Ogni donna vorrebbe pesare meno di 68 kg».

La realtà è che la medicina dovrebbe rivedere i suoi metodi di misurazione. Alex, ad esempio, rientra perfettamente in un intervallo di peso corporeo sano e normale secondo il BMI (Indice di Massa Corporea) e non avrebbe dovuto essere giudicata rispetto a quel numero sulla bilancia. Ma, allo stesso tempo, il BMI è un valore che non dice quasi nulla sulla salute di una persona, in quanto non tiene conto della composizione corporea (grassi, liquidi, muscoli e massa magra).

Si faccia riferimento agli atleti: secondo la misurazione del BMI sarebbero obesi. Per avere un'indicazione più precisa sulla propria salute, anziché ricavare un coefficiente che guardi soltanto al peso e all'altezza, è meglio un fare un esame del sangue completo di colesterolo e glucosio. «Come infermiera, l’intero grafico BMI (utilizzato dalla maggior parte delle cliniche mediche) è un grosso problema per me; non fornisce una rappresentazione accurata di cosa sia un peso sano ed è completamente obsoleto», ha concluso infatti una persona nella sezione dei commenti.

