Il mistero della Bmw cabrio da 115mila euro che galleggia in mare: ma come è finita in acqua? Le immagini mostrano la cabriolet che galleggia spinta dalle onde ad una distanza considerevole







di Redazione web Aveva lasciato la sua Bmw cabrio sulla spiaggia in Cornovaglia, ma non aveva calcolato che sarebbe arrivata l'alta marea. Risultato: l'auto dal valore di oltre 115.000 euro è finita in mare nella zona di Trevaunance a St. Agnes, Cornovaglia. Le immagini mostrano la cabriolet che galleggia spinta dalle onde ad una distanza considerevole, con danni notevole e probabilmente inutilizzabile una volta fuori dall'acqua. L'intervento dei guardacosta La squadra di ricerca e soccorso dei guardacoste di St Agnes è riuscita a rimuoverla dal mare domenica in tarda mattinata, quasi due ore dopo essere stata chiamata. Il mistero della #Bmw cabrio da 115mila euro che galleggia in mare: ma come è finita in acqua? https://t.co/1YJ1rQi4YD — Leggo (@leggoit) May 31, 2023 Il video dei soccorritori sui social in azione per il recupero condiviso sulla pagina Facebook è diventato subito virale e ha registrato decine di commenti, molti dei quali invitavano le autorità a multare severamente il proprietario della vettura. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA