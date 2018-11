Sabato 10 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rincorrono in strada unlo fermano e lo fanno. Padre e figlio sono stati premiati dalla comunità locale di Falkirk, in Scozia, dove sono stati considerati due eroi per aver. Viper MacDonald ha notato un uomo che parlava con due bambine, una scena apparentemente innocua, ma qualcosa lo ha insospettito.Ha chiamato accanto a lui il figlio decidendo di chiedere all'uomo cosa volesse, a quel punto l'uomo è scappato. Padre e figlio non hanno indugiato nemmeno un secondo: lo hanno rincorso fino a placcarlo e a chiamare la polizia a cui hanno raccontato quello che era successo. La persona fermata era John Bermingham, 52 anni, precedentemente condannato per aver aggredito sessualmente una bambina di 11 anni. Il pedofilo è stato nuovamente arrestato con l'accusa di tentato sequestro delle bambine, mentre le piccole sono state messe in salvo e portate dai loro genitori.La mamma non ha avuto parole per ringraziare i due, come riporta anche Metro , così come tutta la comunità che ha voluto però premiarli per il loro coraggio con una targa. L'uomo, intanto, è stato processato e condannato a 12 anni di carcere.