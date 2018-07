Blocca una 13enne in un parco e le mette la mano nei leggins, condannato stupratore

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Telfona allasotto choc e le dice di essere stata. Così unaha raccontato alla madre quello che James Moore, 28 anni, le aveva fatto. L'uomo ha inserito con forza e contro il volere della piccola, la mano nei suoi leggins causandole un grave danno psicologico.La 13enne era insieme a un altro ragazzino della sua età quando l'uomo le si è avvicinato e ha abusato di lei mentre attraversava un parco di Brindley Ford, a nord di Stoke, nel Regno Unito. Moore, poco prima avrebbe tentato lo stesso con una donna di 28 anni che era riuscita a scappare. In questi giorni l'uomo è stato condannato a 26 mesi di prigione dopo essere stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale.«I due ragazzini hanno visto l'imputato in piedi sul ponte accanto a una moto. Mentre lo sorpassavano, ha afferrato la sua vittima intorno alla vita con una mano e l'ha bloccata mentre cercava di divincolarsi. Poi ha infilato l’altra mano nei suoi leggins per qualche secondo», ha spiegato la corte durante la proclamazione della sentenza. Probabilmente l'uomo sarebbe stato sotto l'effetto di droghe o alcol al momento della violenza, come riporta anche la stampa locale . La 13enne ha subito un grave trauma, secondo quanto riporta la mamma ha avuto seri problemi ad uscire di casa dopo il terribile episodio.