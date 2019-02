Blitz antidroga, ma la polizia sbaglia porta: gli spacciatori riescono a fuggire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere un, in uno dei quartieri più multietnici ma anche più difficili di tutta la città. Quello condotto dalla polizia a, però, si è trasformato in un clamoroso, che ha consentito l'arresto di una sola persona e laIl blitz è avvenuto due sere fa nel quartiere del Come riporta anche 20minutos.es , i, la polizia catalana, avevano fatto irruzione nell'appartamento di un condominio, convinti che al suo interno ci fosse la base di alcuni pusher. I regolari residenti dell'appartamento, però, erano dei lavoratori di nazionalità pakistana, che nulla avevano a che vedere con lo spaccio di droga nella zona.Mentre la, incurante delle professioni di innocenza dei pakistani, continuava a mettere a soqquadro (e a distruggere parzialmente) l'appartamento, i veri spacciatori, che occupavano un appartamento adiacente, hanno approfittato del trambusto per uscire indisturbati dal balcone, calandosi ed entrando all'interno di un negozio al piano terra, dove si sono finti dei clienti, mischiandosi alla gente comune. La polizia catalana resta sulle tracce degli uomini, ancora latitanti ma immortalati dalle telecamere a circuito chiuso del minimarket da cui sono usciti senza alcun problema.