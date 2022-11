Black Friday, muore un corriere: stroncato da malore sul furgone, lavorava 14 ore al giorno da una settimana

Lo shopping folle per il Black Friday lo ha ucciso. Warren Norton, corriere di 49 anni, è morto a causa del troppo lavoro dei ritmi folli imposti nel periodo degli sconti più atteso dell'anno. Il suo cuore non ha retto al lavoro frenetico che la sua azienda gli ha imposto per effettuare tutte le consegne in programma nel periodo di saldi.

La tragedia

La triste vicenda è avvenuta nel Kent, in Gran Bretagna, dove Warren lavorava come corriere per la ditta Dpd, fondata in Germania e con sede principale in Francia. Il corpo dell’uomo è stato trovato senza vita nel suo furgone all’interno del deposito di Dartford. Coloro che passavano erano convinti che Warren Norton stesse solo dormendo in quanto stremato dal troppo lavoro. Si sono accorti che era morto solo quando non rispondeva da un po’ alle numerose richieste di svegliarsi.

«Troppo lavoro fa male»

Warren stava lavorando da sette giorni consecutivi per ben 14 ore al giorno e l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è schierata da parte dei lavoratori. La vicenda, infatti, ha acceso i riflettori sulle condizioni di lavoro di certe ditte. In periodi come quelli del Black Friday o dei saldi, i datori di lavoro cercando di incentivare al massimo la produttività dei propri dipendenti. In molti casi però questo ha risvolti negativi. Il mondo va sempre più veloce in una gara incessante a chi riesce a fare di più, a discapito del tempo libero. E l'OMS va però controtendenza, dichiarando: «Troppo lavoro fa male: più alto è il rischio di morire di ictus o infarto». Nello studio dell'Organizzazione mondiale della Sanità e dell'Organizzazione internazionale del lavoro, pubblicato sulla rivista Environment International, è stato infatti rilevato che lavorare più di 55 ore a settimana aumenta il rischio di morte.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 19:53

