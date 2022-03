Il Bitcoin vola con la guerra in Ucraina: sale del 13%. «Bene rifugio, come l'oro»

Il Bitcoin sale del 13% a 43.650,80 dollari con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. In rialzo anche Ether, che avanza del 10% a 2.907,88 dollari. Secondo gli investitori, il balzo è legato ai significativi acquisti da parte degli investitori per cercare di evadere le sanzioni ma anche al tentativo di ucraini e russi di portare i loro soldi fuori dai rispettivi paesi. I fan del Bitcoin attribuiscono il rialzo al fatto che la critpovaluta si sta affermando come un bene rifugio, una sorta di «oro digitale».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA