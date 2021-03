Mamma e figlio danno il cibo alle anatre, bimbo di 3 anni scivola nel fiume e muore

Stava dando da mangiare alle anatre quando è caduto in acqua ed è morto. Dylan Milsom, un bimbo britannico di Newbury, cittadina della contea del Berkshire, in Inghilterra, è morto a soli 3 anni sotto gli occhi della mamma che lo stava accompagnando dopo essere scivolato mentre dava da mangiare alle anatre.

La mamma, la 36enne Shelley Nardini, voleva trascorrere una giornata insieme al suo bambino così aveva deciso di stare all'aperto. La tranquilla passeggiata si è però trasformata in tragedia quando il piccolo è scivolato improvvisamente dentro al fiume non riuscendo più a riemergere. La donna si è immediatamente tuffata nell'acqua gelata, come riporta la stampa locale, ma non è riuscita ad afferrare in tempo il suo bambino e il piccolo è morto annegato.

Tutti e due sono stati trasportati dalla corrente. Il bambino, trovato oltre un chilometro dal luogo dell'incidente, non è riuscito a sopravvivere ed è morto all'arrivo dei soccorsi mentre la mamma è stata portata in ipotermia all'ospedale dove le sue condizioni sono in miglioramento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 18:19

