Bimbo travolto dal treno ad alta velocità: probabilmente spinto. Fermato un sospetto

Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, che ha avviato un'indagine per omicidio, l'uomo ha spinto il bambino e la madre che si trovavano al binario sette della stazione di Francoforte. La donna, di 40 anni, è riuscita a mettersi in salvo ed evitare l'impatto con il treno, un regionale ad alta velocità. Il piccolo invece è stato travolto. «Una massiccia operazione di sicurezza» è in corso nella stazione, ha precisato una portavoce.

Un bambino di otto anni è stato travolto ed ucciso da un treno ad alta velocità nella stazione centrale di Francoforte. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, che ha paralizzato il traffico ferroviario nell'intero nodo di Francoforte. La polizia ha arrestato un uomo: il bimbo, riferiscono fonti investigative, sarebbe stato spinto sui binari.