Bimbo di 4 anni storce la bocca mentre sorride, i genitori scoprono che ha un tumore al cervello e muore dopo pochi mesi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notano che il. Jack Lacey, di, è morto a casa a Sheffield, nel South Yorkshire dopo che i medici gli avevano detto che aveva ormai pochi mesi di vita a causa di unche lo ha colpito.A far nascere i primi sospetti ai genitori che qualcisa non andasse erano stati dei cambiamenti nel sorriso del loro bambino. Il piccolo ha iniziato a fare degli strani ghigni, così i genitori lo hanno portato dal medico. Nel tempo i sintomi sono peggiorati, il bambino aveva tachicardia, incubi, non riusciva a stare in equilibrio. Gli esami hanno mostrato la terribile diagnosi: il cancro era inoperabile, troppo agressivo e al piccolo restavano pochi mesi.In quei mesi la famiglia lo ha aiutato a compilare una lista dei desideri e l'ha aiutato a realizzarla: viaggi, disneyland, giri in moto e in elicottero, hanno regalato al piccolo gli ultimi momenti di felicità prima che la malattia lo portasse via. Per 11 mesi Jack si è sottoposto a radioterapia e chemio per impedire la crescita della massa. La famiglia è distrutta dalla perdita, come riporta anche il Mirror , ma felice che il loro bambino abbia vissuto nel modo più felice possibile le ultime settimane della sua vita grazie anche all'aiuto del web