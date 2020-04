Bimbo di 7 anni si sente solo per il lockdown, la mamma lancia un appello su Facebook e viene sommerso dalle lettere

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 22:05

Si sentiva solo in questadata dale lachiedendo un. La risposta è stata travolgente per il piccolo Harley Glen di 7 anni che è stato lettaralmente travolto da un mare di lettere. Il bambino e la sua famiglia si sono o trasferiti a Harrogate, nello Yorkshire del nord, da Edimburgo, poco prima dell'inizio del blocco il 21 marzo.Il bambino non ha potuto salutare i suoi amici e data la reclusione non se ne è potuto fare di nuovi. Dopo aver visto quanto Harley fosse turbato, sua madre, Ashley, ha pubblicato un appello su Facebook per chiedere ad altri bambini di mettersi in contatto e la famiglia è stata sopraffatta dalla risposta. Finora Harley ha ricevuto 120 risposte da persone che vanno dai 18 mesi agli 80 anni e da tutto il mondo, tra cui Australia, America e Nuova Zelanda. Alcune buste includevano regali per il ragazzo come fotografie, semi di girasole, libri, portachiavi tessuti a mano, gioielli fatti a mano, disegni e francobolli.Ora il bambino sta scrivendo a tutte le persone che hanno voluto dedicargli del tempo, molti di loro sono persone anziane che hanno ammesso di sentirsi a loro volta sole in questa fase di isolamento.Chiunque desideri entrare in contatto con Harley può mandare un messaggio a sua mamma su Instagram theexploremoremum o scrivere una lettera a: Miss Ward, Western Primary School, Cold Bath Road, Harrogate, North Yorkshire, HG2 0NA.