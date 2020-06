Bimbo di sei mesi colto da malore improvviso, salvato da un agente fuori servizio

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 21:11

Una tragedia scampata solo grazie alla prontezza e alle conoscenze di primo soccorso di un, capitato lì quasi per caso. Un vero e proprio miracolo, quello di undi appenache, colto da un improvviso, è statograzie al massaggio cardiaco.È accaduto la scorsa settimana in, alle porte di Madrid: ilsi trovava insieme ad alcuni familiari e amici in un giardino pubblico di, quando all'improvviso ha sofferto un arresto cardiorespiratorio. In quei drammatici momenti, però, le urla di disperazione avevano richiamato l'attenzione di un giovane agente della Guardia Civil,, appartenente alla caserma di Las Rozas e in quel momento fuori servizio. Lo riporta 20minutos.es Christian, senza esitare un solo istante, ha subito praticato unal bambino, rianimandolo e affidandolo poi alle cure del personale di un'ambulanza, che lo aveva portato in ospedale per accertamenti. I medici che lo hanno visitato non hanno notato nel piccolo alcuna anomalia e hanno accertato le sue perfette condizioni di salute: il malore, con tutta probabilità, potrebbe essere causato dalla rara (ma non rarissima) e misteriosa 'sindrome della morte improvvisa del lattante'. Dopo qualche giorno, l'agente Christian ha anche incontrato di nuovo il piccolo Izan: come fa sapere la Guardia Civil, i due ora sono «amici per sempre».