Bimbo di 6 anni rischia la vita per difendere la sorellina da un cane: «Non volevo si facesse male»

Il suo migliore amico la invita a passare la sera insieme, lei rifiuta e viene stuprata e uccisa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Haa. Undel Wyoming è stato aggredito da un cane che aveva provato a colpire la sorella più piccola. Il bimbo non voleva che lei si ferisse, così l'ha protetta con il suo stesso corpo dall'animale.Sono stati necessari 90 punti sul viso per ricucire la ferita fatta dall'animale. Il bambino ha prima nascosto la sorellina dal cane e poi ha provato ad allontanarlo. Quando ha raccontato quello che era successo ha detto di aver pensato che non voleva si facesse male e se proprio qualcuno doveva essere morso non avrebbe dovuto essere lei.A raccontare la storia di coraggio è stata la zia del bambino su Instagram. Il post, come riporta i l Sun , è stato letto da centinaia di persone e ha fatto il giro del mondo. Il bambino sta guarendo e non è arrabbiato né con il cane, né con i suoi padroni che sono due vicini di casa da sempre molto gentili con loro. Non è chiaro cosa possa aver scatenato l'aggressività della bestia, presumibilmente un gioco tra i piccoli.