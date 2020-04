Bimbo nasce in piena emergenza sanitaria, i genitori lo chiamano Ciro Covid

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 18:55

Nato in pienaviene chiamato. È accaduto nei giorni scorsi in Argentina nella città di Ceres, nel dipartimento di San Cristóbal, 260 chilometri a nord-ovest della città di Santa Fè. I genitori hanno messo al mondo il loro piccolo in pienacosì hanno voluto ricordarlo con il nome.Il piccolo, nato con parto cesareo programmato il 22 aprile scorso, pesa 3,2 kg ed è in ottima salute, così come sua mamma. Sicuramente il periodo in cui è nato è piuttosto particolare, così la mamma e il papà hanno voluto chiamarlo come il virus che sta terrorizzando tutto il mondo e gli hanno messo il nome di Ciro Covid. La notizia è diventata virale dopo che qualcuno in ospedale ha fotografato l'atto di nascita mostrando l'insolito nome del neonato.Il bambino in realtà si chiama Ciro, hanno chiarito dall'ospedale, ma i genitori hanno espresso il desiderio di mettere come secondo nome Covid, non era però sicuro che venisse registrato in questo modo nell'ufficio civile. La conferma è arrivata dalla nonna paterna del piccolo che contattata dai media locali ha confermato l'intenzione della mamma e del papà di ufficializzare il nome.