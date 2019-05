Bimbo di 2 anni muore durante il viaggio da Berlino alla Puglia: per i medici era tutto ok

Martedì 28 Maggio 2019, 21:05

Fannoe il bambino. Una coppia di tedeschi ha viaggiato dainsieme al figlioletto di appenamalato. I due prima di partire avevano chiesto a due diversi medici se potevano intraprendere il viaggio e i dottori hanno dato il permesso.non impedendo alla famigliola il viaggio in Puglia, con sosta a Santo Spirito prima di Vieste (Foggia). La famiglia si è messa in viaggio, ma nel percorso le condizioni del bimbo si sono aggravate. La febbre è salita così dopo aver fatto visitare il piccolo da un medico italiano si sono diretti presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, ma nel viaggio verso Bari il piccolo ha perso conoscenza.Spaventati lungo il percorso i genitori hanno bloccato un'ambulanza, che faceva però un servizio privato, ma che li ha aiutati a chiamare il 118 per portare il bimbo in ospedale. Purtroppo però per lui non c'è stato nulla da fare: dopo il ricovero è morto. Ora la Procura sta indagando ed è stata disposta l'autopsia per capire cosa sia successo al bimbo.