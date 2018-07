I medici somministrano dose eccessiva di farmaco, muore a 3 anni per overdose

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

nel somministrare la terapia e. Il piccolo Jake Stanley soffriva di una particolare patologia che lo portava ad avere regolarmente degli attacchi, durante uno particolarmente violento i genitori lo hanno portato in ospedale dove speravano di salvargli la vita, ma dove è successo il perfetto opposto.Presi da altre emergenze c'è stata una scarsa e scorretta comunicazione tra medici e infermieri che ha portato a somministrare al bambino un dosaggio sbagliato di medicine. A Jake è stata data una dose di farmaco 7 volte superiore a quella prevista che si è rivelata fatale. A nulla è servito l'intervento dei dottori, così il piccolo è morto al Whiston Hospital, nel Merseyside, lo scorso gennaio 2017.Oggi gli inquirenti, come riporta il Sun , hanno confermato che la causa del decesso sarebbe in un'overdose di farmaci che si sarebbe potuta evitare con una maggiore e migliore comunicazione. «Era un bimbo sempre felice e sorridente, ha portato tanta gioia e felicità nella vita di tutti quelli che lo hanno incontrato. Non ci sono davvero parole per descrivere come ci sentiamo ora che Jake ci è stato portato via», hanno detto i genitori che stanno portando avanti una causa ai danni dell'ospedale.